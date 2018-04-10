{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,37
Динамика за 2 недели
Евро 76,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
09 апреля 2018
08 апреля 2018
07 апреля 2018
06 апреля 2018
Главные новости Тюменской области
15:10  10 апреля 2018 0

Продлен арест тюменцу, расстрелявшему врача

Врач погиб от руки соперникаФото: Мария Казеко, «ВК»

В Тюмени, в Калининском районном суде, продлен арест для 34-летнего Михаила Рязанова, обвиняемого в убийстве врача-уролога ОКБ №2, 34-летнего Виталия Савчука. Срок содержания под стражей продлен до конца сентября, сообщили «URA.RU» в СКР по Тюменской области.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 5 декабря 2017 года Савчук был расстрелян в подъезде своего дома. Убийца был задержан по горячим следам. По версии следствия, Рязанов, вооружившись ружьем, приехал заранее и караулил жертву. Для перемещения он даже специально купил машину ВАЗ-2106, которой в обычной жизни не пользовался.

«Дождавшись в подъезде, когда потерпевший вышел из кабины лифта, мужчина дважды выстрелил ему в туловище. От полученных ран тот скончался на месте происшествия. Обвиняемый с места происшествия скрылся, однако вскоре его задержали сотрудники ДПС», — рассказали в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Задержанный, а потом и арестованный не скрывал причину убийства. Рязанов ухаживал за женой врача и хотел ее увести. Поэтому он решил убить соперника, чтобы жениться на этой женщине.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров