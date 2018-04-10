Продлен арест тюменцу, расстрелявшему врача

В Тюмени, в Калининском районном суде, продлен арест для 34-летнего Михаила Рязанова, обвиняемого в убийстве врача-уролога ОКБ №2, 34-летнего Виталия Савчука. Срок содержания под стражей продлен до конца сентября, сообщили «URA.RU» в СКР по Тюменской области.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 5 декабря 2017 года Савчук был расстрелян в подъезде своего дома. Убийца был задержан по горячим следам. По версии следствия, Рязанов, вооружившись ружьем, приехал заранее и караулил жертву. Для перемещения он даже специально купил машину ВАЗ-2106, которой в обычной жизни не пользовался.
«Дождавшись в подъезде, когда потерпевший вышел из кабины лифта, мужчина дважды выстрелил ему в туловище. От полученных ран тот скончался на месте происшествия. Обвиняемый с места происшествия скрылся, однако вскоре его задержали сотрудники ДПС», — рассказали в пресс-службе СКР по Тюменской области.
Задержанный, а потом и арестованный не скрывал причину убийства. Рязанов ухаживал за женой врача и хотел ее увести. Поэтому он решил убить соперника, чтобы жениться на этой женщине.