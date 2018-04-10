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10 апреля 2018
09 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
15:45  10 апреля 2018 0

На Урале подозреваемый в убийстве полицейский вернулся в СИЗО после протеста прокуратуры

Анатолий Быков (слева) и Егор Ялунин (справа)Фото: v-tagile.ru

Прокуратура опротестовала решение судьи Дзержинского суда Нижнего Тагила Натальи Ильютик, которая решила не продлевать содержание под стражей и отправила под домашний арест троих полицейских, обвиняемых в убийстве задержанного. Один из полицейских уже вернулся в СИЗО.

«Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против личности, а также в совершении тяжкого должностного преступления, за которые установлено безальтернативное наказание в виде лишения свободы. До настоящего времени мужчина является действующим сотрудником полиции, может оказать давление на свидетелей», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Апелляционное представление прокуратуры было рассмотрено в Свердловском областном суде. Решение о домашнем аресте Егора Ялунина уже отменено, он возвращен в следственный изолятор. Решение по его коллегам Анатолию Быкову и Дмитрию Панову пока не принято.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что трое обвиняемых в убийстве полицейских были отпущены под домашний арест. Следствие считает их виновными в смерти человека.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 27 сентября 2017 года полицейские по подозрению в краже задержали ранее судимого 41-летнего Станислава Головко. После трех дней, проведенных в отделе полиции № 17, Головко умер. Экспертиза обнаружила у погибшего черепно-мозговую травму, перелом ребер, множественные гематомы на теле.

Александр Лукманов
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