В Югре старшеклассник устроил поножовщину в школе

В Радужном (ХМАО) произошла поножовщина, один ребенок пострадал. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.
По данным силового ведомства, инцидент произошел в одной из школ Радужного. Два старшеклассника повздорили, и один подросток нанес несколько ножевых ранений другому школьнику. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. На месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причины конфликта между школьниками пока что неизвестны.
В региональном департаменте общественных и внешних связей также сообщили, что происшествие поставлено на контроль правительства ХМАО. Проверку проведет окружной департамент образования. «Уже создана специальная комиссия из представителей департамента, комиссии по делам несовершеннолетних и управления МВД по Югре, сегодня она прибудет из окружной столицы в Радужный», — добавили в депсвязей региона.
Как ранее сообщало «URA.RU», в начале марта в Советском мальчик в ходе конфликта ударил девочку ножом в живот. Девочка была госпитализирована. По предварительной информации, нападавший подвергался травле со стороны одноклассников, вследствие чего у него произошел нервный срыв, приведший к конфликту с семиклассницей.