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10 апреля 2018
09 апреля 2018
16:08  10 апреля 2018 0

В Югре старшеклассник устроил поножовщину в школе

Тактико-специальное учение
В Радужном школьник с ножом напал на подросткаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Радужном (ХМАО) произошла поножовщина, один ребенок пострадал. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По данным силового ведомства, инцидент произошел в одной из школ Радужного. Два старшеклассника повздорили, и один подросток нанес несколько ножевых ранений другому школьнику. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. На месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причины конфликта между школьниками пока что неизвестны.

В региональном департаменте общественных и внешних связей также сообщили, что происшествие поставлено на контроль правительства ХМАО. Проверку проведет окружной департамент образования. «Уже создана специальная комиссия из представителей департамента, комиссии по делам несовершеннолетних и управления МВД по Югре, сегодня она прибудет из окружной столицы в Радужный», — добавили в депсвязей региона.

Как ранее сообщало «URA.RU», в начале марта в Советском мальчик в ходе конфликта ударил девочку ножом в живот. Девочка была госпитализирована. По предварительной информации, нападавший подвергался травле со стороны одноклассников, вследствие чего у него произошел нервный срыв, приведший к конфликту с семиклассницей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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