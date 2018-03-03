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04 марта 2018
03 марта 2018
23:51  03 марта 2018 0

Дело о поножовщине между школьниками в ХМАО взяла на контроль Москва

Клипарт., нож, уголовное дело
Скорее всего, у школьника случился нервный срыв из-за травли со стороны однокластниковФото: Александр Мамаев © URA.RU

Расследование инцидента, в результате которого ученица 7 класса школы №4 города Советский Ханты-Мансийского автономного округа оказалась в больнице, взят на контроль Центральным аппаратом СКР. Несмотря на то, что здоровью 13-летней девочки уже ничего не угрожает, возбуждено уголовное дело по факту нанесения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Соответствующее распоряжение отдал глава СКР Александр Бастрыкин. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре по факту причинения телесных повреждений 13-летней девочке (п.п. „б“, „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ)», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Сейчас следователи проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Кроме того, дальнейшая квалификация дела будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 3 марта. Как писало «URA.RU», около 11:30 во дворе одного из жилых домов в Советском мальчик в ходе конфликта ударил девочку ножом в живот. В результате школьница была госпитализирована с проникающим ранением, ей была оказана необходимая помощь. По предварительной информации, мальчик подвергался травле со стороны одноклассников, вследствие этого произошел нервный срыв и конфликт с семиклассницей стал последней каплей.

Евгений Александров
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