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10 апреля 2018
17:02  10 апреля 2018 0

Милонов предложил закрыть стриптиз и гей-клубы из-за ЧМ-2018

Госдума и Милонов. Москва, милонов виталий
Депутат просит создать полицию нравовФото: Александр Ельчищев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что перед ЧМ по футболу в России необходимо создать полицию нравов. Кроме того, по его мнению, в стране нужно запретить гей-клубы и стриптиз-бары, а на их месте создать приюты для бездомных.

«Все неприличные заведения в России нужно закрыть: это стриптиз-бары, гей-клубы. На их месте можно открыть приюты для лиц без определенного места жительства. Таких баров и клубов много, в частности в Москве и Санкт-Петербурге. Если хотя бы десяток приютов появится в нашей стране, — это будет хорошее дело», — цитирует Милонова «Национальная служба новостей».

Виталий Милонов также предложил в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года создать полицию нравов. В ряды этого подразделения депутат предложил набрать людей с «высокой нравственной позицией», например, отслуживших на Донбассе. Кроме борьбы с проституцией, полиция нравов должна заниматься профессиональными попрошайками, карманниками и решать другие «нравственные» проблемы. Документ депутат планирует отправить на рассмотрение главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Как ранее писало «URA.RU», к ЧМ-2018 в России создадут туристическую полицию. Специальные подразделения будут отвечать за безопасность туристов, приехавших на чемпионат мира по футболу. Уточним, ЧМ-2018 принимает 11 городов России. На Урале роль хозяйки мундиаля выпала Екатеринбургу.

Наталья Михалева
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