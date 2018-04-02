К ЧМ 2018 в России создадут туристическую полицию

15:20 02 апреля 2018 0

В Москве туристическая полиция работает с 2014 года Фото: mskagency.ru

Специальные полицейские подразделения, которые будут отвечать за безопасность туристов, приехавших на чемпионат мира по футболу, будут созданы по приказу министра МВД Владимира Колокольцева. Планируется создание туристической полиции в Санкт-Петербурге, Сочи и Казани, сообщает RT.

«В срок до 5 мая в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции в пределах существующей штатной численности будут образованы подразделения туристической полиции», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В остальных городах, где пойдут матчи чемпионата, будут созданы специальные группы из сотрудников, владеющих иностранными языками. Планируется, что эти группы будут круглосуточно отслеживать происшествия с участием зарубежных гостей в период с 25 мая по 25 июля.

По словам Ирины Волк, в ближайшее время на местах начнутся организационно-штатные мероприятия, уже утверждена нормативная база, разработаны табели материально-технических средств новых подразделений. Для того, чтобы сотрудников нового подразделения было легче опознать, они будут носить на форменной одежде специальную нарукавную повязку.

В Москве туристическая полиция работает с августа 2014 года. Эти функции в столице выполняет 3-й батальон 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве. Его сотрудники свободно владеют английским, французским, испанским и китайским языками.