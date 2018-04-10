16:58 10 апреля 2018 0

Челябинские власти готовы построить президентский городок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К саммитам ШОС и БРИКС 2020 года в Челябинске могут построить президентский городок, где будут жить главы государств. При этом самые многочисленные делегации, из Китая и Индии, остановятся в гостиницах, сообщила на брифинге во вторник, 10 апреля, официальный представитель Дирекции по подготовки к саммитам Ирина Чиркова, передает корреспондент «URA.RU».

«Сегодня в Москве прошло совещание рабочей группы. Обсуждались детали строительства зданий конгресс-холла и общественно-делового центра, вплоть до наличия лестниц, лифтов, подъездных путей. Обсуждался вопрос размещения лидеров стран. Самые многочисленные делегации, из Индии и Китая, точно будут жить в гостиницах. По лидерам других государств есть предложение построить президентский городок и разместить их там. Приедет две тысячи журналистов. Один из вариантов их размещения — новый комплекс общежитий ЮУрГУ, который и так будет строиться. Решается вопрос, чтобы сдвинуть срок финансирования и сдачи», — сказала официальный представитель Дирекции.

Ирина Чиркова заявила, что консультации продолжатся завтра, когда в Челябинск приедет делегация Росконгресса. Москвичи объедут основные места проведения саммитов — общественно-деловой центр, конгресс-холл, гостиницы, — после чего проведут межведомственное совещание.

Поиск инвестора под общественно-деловой центр — самая большая проблема челябинских властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После отказа турецкой компании строить общественно-деловой центр идут поиски нового инвестора. Областной бюджет выделяет на проект только 300 млн рублей, на которые сейчас ведутся земляные работы и возводится коллектор. А еще 8,3 млрд рублей должен вложить частный инвестор. «Поиск инвестора идет более двух лет. Были венгерские, иранские, китайские инвесторы. Но были невыгодные региону условия кредитования, китайцы просили сильно упростить проект. Турки отказались, когда посчитали, сколько стоит проект, а своих средств не хватило. Они прислали письмо губернатору, извинились за поздний ответ и высказали сожаление, что не могут участвовать в строительстве. Если не найдем инвестора, все равно будем строить. У правительства области есть понимание о существующих рисках. И есть запасные варианты. Хотим, чтобы это здание появилось когда-нибудь на какой-нибудь купюре», — резюмировала ньюсмейкер.

Решение о проведении в Челябинске летом 2020 года саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (группа из пяти стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) принял президент Владимир Путин. Все объекты должны быть готовы к ноябрю 2019 года. Южноуральские власти оценивают бюджет подготовки в 40-45 млрд рублей. За эти деньги построят общественно-деловой центр и конгресс-холл, гостиницы и транспортные развязки, набережную реки Миасс в районе цирка, закроют и рекультивируют свалку, модернизируют аэропорт. Рабочую группу по подготовке к саммитам возглавил помощник президента РФ Юрий Ушаков.