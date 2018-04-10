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Главные новости Тюменской области
16:46  10 апреля 2018 0

Еще один тюменский ТЦ провалил проверку после кемеровской трагедии

В торговом центре нашли нарушения требований пожарной безопасностиФото: ТЦ «Дарина»
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Прокуратура совместно с сотрудниками МЧС провела внеплановую проверку в тюменском торговом центре «Дарина». В результате был выявлен целый ряд нарушений требований пожарной безопасности.

На втором и третьем этажах торгового центра автоматическая пожарная сигнализация оказалась неисправной, рассказали в прокуратуре по Тюменской области. В нерабочем состоянии находится и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на третьем этаже здания.

Инспекторам также не предоставили документы по состоянию огнезащитной обработки несущих металлических конструкций и акты проверки внутреннего противопожарного водопровода. При этом в паркинге при срабатывании систем автоматической противопожарной защиты клапан дымоудаления открывался с задержкой в 3 минуты.

По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело в отношении собственника торгового центра — «АИЖК по Тюменской области». «За противопожарную безопасность ТЦ „Дарина“ отвечает подрядная организация, сотрудники которой своевременно не организовали перекатку пожарных рукавов и не убедились в исправности автоматической пожарной сигнализации», — рассказали «URA.RU» в компании. Там также отметили, что не снимают с себя ответственности за допущенные нарушения, которые постараются устранить меньше чем за месяц. При этом сотрудничество с прежней подрядной организацией будет прекращено.

Напомним, ранее проверку не прошел крупнейший торговый центр Тюмени «Колумб». Неисправными оказались система автоматического пожаротушения, аппараты противодымной защиты и пожарная сигнализация.

Дарья Корчак
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