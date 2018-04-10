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10 апреля 2018
17:17  10 апреля 2018 0

Росавиация аннулировала свидетельства 60 пилотов, которые учились в уральском вузе

Город в преддверии Российско-Казахстанского форума. Челябинск, юургу, главный корпус юургу
Пилоты по факту обучались в ЮУрГУФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Росавиация решила признать недействительными летные свидетельства 60 летчиков, которые проходили обучение в Авиационном учебном центре «ЧелАвиа». Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства.

В список попали пилоты, которые указали недостоверные данные при получении разрешения на полеты, сообщает «РБК». Они направляли в Росавиацию документы о том, что прошли обучение в центре «ЧелАвиа», хотя по факту обучались в Южно-Уральском Государственном университете. ЮУрГУ при этом не имел разрешения готовить пилотов коммерческой гражданской авиации по сокращенной программе обучения. «ЧелАвиа» выдавал студентам университета свидетельства, несмотря на то, что никаких договоров между учебным центром и студентами не было.

Напомним, профессиональную переподготовку в ЮУрГУ проходил Сергей Гамбарян — второй пилот самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился 11 февраля в Подмосковье. Позже Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении сотрудников южноуральского вуза. Их обвиняют в неправомерной выдаче дипломов летчикам.

Дарья Корчак
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