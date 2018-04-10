Росавиация аннулировала свидетельства 60 пилотов, которые учились в уральском вузе

17:17 10 апреля 2018 0

Пилоты по факту обучались в ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Росавиация решила признать недействительными летные свидетельства 60 летчиков, которые проходили обучение в Авиационном учебном центре «ЧелАвиа». Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства.

В список попали пилоты, которые указали недостоверные данные при получении разрешения на полеты, сообщает «РБК». Они направляли в Росавиацию документы о том, что прошли обучение в центре «ЧелАвиа», хотя по факту обучались в Южно-Уральском Государственном университете. ЮУрГУ при этом не имел разрешения готовить пилотов коммерческой гражданской авиации по сокращенной программе обучения. «ЧелАвиа» выдавал студентам университета свидетельства, несмотря на то, что никаких договоров между учебным центром и студентами не было.

Напомним, профессиональную переподготовку в ЮУрГУ проходил Сергей Гамбарян — второй пилот самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился 11 февраля в Подмосковье. Позже Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении сотрудников южноуральского вуза. Их обвиняют в неправомерной выдаче дипломов летчикам.