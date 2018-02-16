12:26 16 февраля 2018 7

Ан-148 разбился под Москвой в минувшее воскресенье Фото: wikipedia.org

В Сети появилось опровержение информации о том, что у второго пилота разбившегося Ан-148 Сергея Гамбаряна не было профильного высшего образования. Летчик из Екатеринбурга Павел Семченко на своей странице в Facebook написал, что Гамбарян имел два высших образования по профилю, а также проходил летную практику в скандально известном учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа».

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Сергей Гамбарян якобы закончил только 10-месячные курсы переподготовки из проводника в летчики. Он практиковался на базе «ЧелАвиа», у которого нет лицензии от Росавиации, сообщало «Федеральное агентство новостей». Летчик Павел Семченко из Екатеринбурга утверждает, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, Гамбарян учился в подведомственном Росавиации Московском государственном техническом университете гражданской авиации, а затем поступил в Южно-Уральский государственный университет на программу подготовки пилотов коммерческой авиации. Именно этот вуз направил его на практику в учебный центр «ЧелАвиа», у которого на тот момент был действительный сертификат, выданный Росавиацией.

Директор Челябинского летного училища гражданской авиации Александр Матусевич рассказал «URA.RU», что Сергей Гамбарян учился в Москве, а затем в Челябинске и проходил практическую подготовку именно в авиационном учебном центре авиакомпании «ЧелАвиа», которая была закрыта в 2014 году. Гамбаряна учили летать именно в авиакомпании, а не в Челябинском летном училище. «Вакханалия происходила между Росавиацией и учебным центром — вот где собака зарыта. Гамбарян шел на работу и не знал, будет он завтра работать или нет, выйдет ли командир воздушного судна на работу. Между тренажерным центром, где летчики проходили ежеквартальную подготовку, и Росавиацией тоже шла война — дадут сертификат или нет, утвердят ли программу обучения», — рассказал Матусевич.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Челябинское авиаучилище намерено судиться с Росавиацией, если ведомство аннулирует сертификат на подготовку пилотов и свидетельства его выпускников.