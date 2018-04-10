Уральскому мошеннику, отнимавшему жилье у сирот, дали десять лет колонии

18:53 10 апреля 2018 0

Один из фигурантов дела пытался скрыться в Беларуси Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижнем Тагиле суд Ленинского района вынес обвинительный приговор двум местным жителям Эрику Маю (Максиму Караваеву) и Артему Шуфлику. Мужчины подозревались в мошенничестве, в ходе которого они отнимали квартиры у сирот и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. От действий подсудимых пострадали четверо. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе судебного заседания выяснилось, что с 2014-го по 2016 год Май и Шуфлик искали сирот с долгами по коммуналке, живущих в муниципальных квартирах, а также людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Злоумышленники входили к ним в доверие и предлагали приватизировать, а затем и продать квартиру. Май и Шуфлик изготавливали договоры и расписки, по которым их жертвы якобы получали деньги за жилье. Под тем или иным видом подсудимые заставляли жертв подписывать бумаги. Затем документы передавались для государственной регистрации перехода права на недвижимость. Однако потерпевшие деньги так и не получали.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, а также мошенничество совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). В ходе предварительного следствия Май пытался скрыться от уголовного преследования. Он сменил имя и уехал в Беларусь, однако позже его поймали и экстрадировали на родину.

Суд приговорил Эрика Мая к десяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а Артема Шуфлика к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рулей. Ранее на Южном Урале сирота в течение семи лет пыталась получить положенную по закону квартиру. А ей предлагали наркопритон.