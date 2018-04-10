19:19 10 апреля 2018 0

Автомобиль буквально расплющило снегом Фото: паблик «Губкинский — город мечты», «ВКонтакте»

В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа снег обрушился с крыши одного из домов и буквально смял стоящий под окнами автомобиль. Фотографии с места происшествия распространились в соцсетях.

Горожане поделились снимками сплющенного автомобиля в социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что куча снега даже помяла оградительные перила на крыше одного из домов в 14 микрорайоне. Снежная лавина была такой массы, что фактически раздавила «Газель», стоявшую у дома.

«Кошмар, а если бы кто-нибудь шел, не дай Бог!», «Это так „работают“ управляющие компании… Сугробы летят с крыш! Печально», — возмущаются ямальцы, видя последствия схода снежной кучи. Одна из жительниц города сделала свое предположение о том, кто в ответе за произошедшее. «Если б еще хозяева таких крыш платили бы управляющим компаниям за их (крыш) очистку, то наверняка УК работали бы в этом направлении», — заметила она.

Ранее в одном из ямальских сел снег обрушился на детей, которые выходили из здания музыкальной школы. В результате дети получили сотрясение мозга и были госпитализированы.

Фото: паблик «Губкинский — город мечты», «ВКонтакте»

Фото: паблик «Губкинский — город мечты», «ВКонтакте»