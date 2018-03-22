На Ямале на детей обрушилась глыба снега с крыши музыкальной школы

В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО на детей с крыши здания обрушился пласт снега. В результате оба ребенка со ссадинами и сотрясением мозга были доставлены в больницу.
Двое 11-летних подростков выходили из здания музыкальной школы, когда с крыши на них упала целая груда снега, сообщили следственном управлении СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Детям сразу же вызвали скорую помощь, которая отвезла их в местную районную больницу. Сейчас следствие проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что за последнее время это не первый случай на Ямале, когда дети становятся жертвами схода снега с крыш зданий. Так, ранее «URA.RU» сообщало о гибели девочки в Тарко-Сале, на которую обрушилась снежная глыба. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.