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22 марта 2018
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Главные новости Ямала
11:30  22 марта 2018 0

На Ямале на детей обрушилась глыба снега с крыши музыкальной школы

Уборка снега с крыш. Ханты-Мансийск., крыша, снег
Снег обрушился на детей, когда они выходили из здания музыкальной школыФото: Александр Елизаров © URA.RU

В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО на детей с крыши здания обрушился пласт снега. В результате оба ребенка со ссадинами и сотрясением мозга были доставлены в больницу.

Двое 11-летних подростков выходили из здания музыкальной школы, когда с крыши на них упала целая груда снега, сообщили следственном управлении СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Детям сразу же вызвали скорую помощь, которая отвезла их в местную районную больницу. Сейчас следствие проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что за последнее время это не первый случай на Ямале, когда дети становятся жертвами схода снега с крыш зданий. Так, ранее «URA.RU» сообщало о гибели девочки в Тарко-Сале, на которую обрушилась снежная глыба. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Дарья Корчак
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