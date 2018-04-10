Крупный уральский банк закрывает отделения в Екатеринбурге

«Уралтрансбанк» сообщил о закрытии трех офисов в Екатеринбурге. На сайте кредитного учреждения отмечается, что с 20 апреля закроются дополнительные офисы на улице Готвальда, 6, корпус 4, улице Титова, 17, а также на проспекте Космонавтов, 15. Во всех трех случаях решение было принято правлением банка 23 марта.
Официальные причины закрытия трех офисов не сообщаются. Однако сокращать сеть отделений банк начал в прошлом году, чтобы уменьшить издержки. В обращении администрации учреждения клиентам указали, что они будут обслуживаться в ближайших офисах.
В конце марта Forbes опубликовал рейтинг российских банков, основываясь на их надежности по финансовым показателям. В сотне оказались шесть представителей Уральского федерального округа, один из Пермского края. В этом списке открытый в 1990 году «Уралтрансбанк» занял 94 место.
Ранее в Екатеринбурге неизвестный злоумышленник ворвался в офис «Бинбанка» и ограбил отделение, напоминает «Национальная служба новостей». После нажатия тревожной кнопки на место прибыли полицейские, однако грабитель успел скрыться, похитив значительную сумму.