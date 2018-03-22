{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
14:35  22 марта 2018 0

Семь уральских банков попали в сотню надежных по версии Forbes

Кафе
Свердловский «СКБ-Банк» занял только 70-е местоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Издание Forbes составило рейтинг российских банков, исходя из их надежности по финансовым показателям. В сотне оказались шесть представителей Уральского федерального округа, а также одна организация из Прикамья.

«Наличие банка на высоком месте в рейтинге надежности Forbes подтверждает, что на него можно опираться при принятии решений о вложениях», — говорится в материале журнала. При составлении рейтинга авторы опирались на данные международных и российских рейтинговых агентств, а также размеры активов банков. В результате первые 13 мест достались «дочкам» иностранных и крупнейшим российским банкам. Так, на первой строчке оказался «Росбанк», на второй «Юникредит банк», а замкнул тройку лидеров «Райффайзенбанк». Далее с 14 по 32 место расположились также благонадежные организации, устойчивость которых в то же время во многом зависит от состояния деловой среды. На 21 месте в списке — уральский «Челиндбанк», основанный в 1990 году.

Повторить успех южноуральского банка не получилось ни у кого из кредитных организаций Урала. Далее наиболее высокое место среди них занимает тюменский «Запсибкомбанк» (40 место), следом расположился «Сургутнефтегазбанк» из ХМАО (46 место) и «Челябинвестбанк» (48 место). «Банкам этой группы в случае проблем придется рассчитывать на свои силы», — выносит свой вердикт Forbes.

Пермский «Урал ФД» и свердловский «СКБ-Банк» оказались на 70 и 72 месте соответственно. Они попали в группу банков с рейтингом B- (по данным рейтингового агентства Fitch). Им также придется рассчитывать на себя в случае проблем, однако они еще больше подвержены рискам, в отличие от организаций в предыдущей группе рейтинга. В конце списка разместился свердловский «Уралтрансбанк», открытый в 1990 году (94 место).

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров