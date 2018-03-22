Семь уральских банков попали в сотню надежных по версии Forbes

14:35 22 марта 2018 0

Свердловский «СКБ-Банк» занял только 70-е место Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Издание Forbes составило рейтинг российских банков, исходя из их надежности по финансовым показателям. В сотне оказались шесть представителей Уральского федерального округа, а также одна организация из Прикамья.

«Наличие банка на высоком месте в рейтинге надежности Forbes подтверждает, что на него можно опираться при принятии решений о вложениях», — говорится в материале журнала. При составлении рейтинга авторы опирались на данные международных и российских рейтинговых агентств, а также размеры активов банков. В результате первые 13 мест достались «дочкам» иностранных и крупнейшим российским банкам. Так, на первой строчке оказался «Росбанк», на второй «Юникредит банк», а замкнул тройку лидеров «Райффайзенбанк». Далее с 14 по 32 место расположились также благонадежные организации, устойчивость которых в то же время во многом зависит от состояния деловой среды. На 21 месте в списке — уральский «Челиндбанк», основанный в 1990 году.

Повторить успех южноуральского банка не получилось ни у кого из кредитных организаций Урала. Далее наиболее высокое место среди них занимает тюменский «Запсибкомбанк» (40 место), следом расположился «Сургутнефтегазбанк» из ХМАО (46 место) и «Челябинвестбанк» (48 место). «Банкам этой группы в случае проблем придется рассчитывать на свои силы», — выносит свой вердикт Forbes.

Пермский «Урал ФД» и свердловский «СКБ-Банк» оказались на 70 и 72 месте соответственно. Они попали в группу банков с рейтингом B- (по данным рейтингового агентства Fitch). Им также придется рассчитывать на себя в случае проблем, однако они еще больше подвержены рискам, в отличие от организаций в предыдущей группе рейтинга. В конце списка разместился свердловский «Уралтрансбанк», открытый в 1990 году (94 место).