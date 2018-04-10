Начальник департамента по охране животного мира Свердловской области Александр Кузнецов заподозрен в браконьерстве. Высокопоставленный чиновник был задержан с двумя застреленными волками на территории природного парка «Бажовские места», об этом сообщает телеканал «Рен-ТВ». На видеозаписи, опубликованной телеканалом, виден сам Кузнецов в компании охотников. Видно, что на охоту чиновник поехал на служебной машине Toyota Prada с номером А047АА.
Из-за того, что на территории Свердловской области расплодилось огромное количество волков, в декабре 2017 года Александр Кузнецов подписал приказ № 308, разрешающий отстрел хищников в неограниченном количестве в 18 муниципалитетах: охотничьих угодьях Артемовского городского округа, Артинского, Ачитского, Верхнесалдинского округов, Верхнего Тагила, Гаринского, Кировградского, городском округе Краснотурьинск, Красноуральске, Кушве, Нижнетуринском городском округе, Полевском, Североуральском, Серовском, Сосьвинском городском округе, Таборинском муниципальном районе, Тавдинском и Тугулымском городских округах. Кузнецов был замечен с охотниками на территории Сысертского городского округа, которого нет в указанном списке. Кроме того, начальника заметили на территории природного парка, где охота в принципе запрещена.
С Александром Кузнецовым редакция «URA.RU» связаться не смогла. Тогда за объяснением корреспондент обратился в полицию.
«История, о которой идет речь, произошла около двух недель назад. Сотрудники ОВД Сысерти получили оперативную информацию о том, что на подведомственной территории, возможно, ведется незаконная охота. Сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии выехали для проверки информации в указанный квадрат. Там они обнаружили большую группу вооруженных охотников. Также были найдены доказательства отстрела диких животных. Этот факт был официально задокументирован, по нему в настоящее время проводится проверка. Однако однозначно утверждать, что имело место браконьерство, преждевременно. Дело в том, что представители департамента по охране животного мира заверили, что в ближайшее время предоставят в органы внутренних дел официальную документацию, которая разрешала производить отстрел волков. Когда эти документы поступят в полицию, они будут тщательно проанализированы, а потом будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.