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11 апреля 2018
10 апреля 2018
03:57  11 апреля 2018 0

Совбез ООН не принял предложения России по Сирии

Предложения России по урегулированию конфликта в Сирии не принят в ООНФото: сайт ООН

Совет Безопасности ООН отклонил два российских проекта резолюций, которые касаются расследований информации о применении химического оружия в сирийском городе Дума.

Первый документ, как пишет RT, предлагал новый механизм работы по расследованию якобы имевшего место быть инцидента. Его поддержали лишь шесть стран из девяти необходимых — Китай, Казахстан, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Боливия. Две страны воздержались, против проголосовали представители семи государств.

Вторым отклоненным документом стало предложение отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу. В этом случае воздержались от голосования шесть членов Совета, а четыре — США, Великобритания, Франция и Польша — выступили против принятия этой резолюции.

9 апреля Совбез ООН организовал экстренное заседание в связи с информацией о химатаке в Сирии. Западные власти возложили ответственность за нее на Россию, Иран и силы сирийского лидера Башара Асада, после чего президент США Дональд Трамп заявил, американская сторона может ответить на произошедшее военной операцией. Москва, в свою очередь, предупредила по военным каналам Вашингтон о серьезных последствиях, если в результате удара пострадают граждане РФ.

Сергей Демин
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