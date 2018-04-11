Совбез ООН не принял предложения России по Сирии

03:57 11 апреля 2018 0

Предложения России по урегулированию конфликта в Сирии не принят в ООН Фото: сайт ООН

Совет Безопасности ООН отклонил два российских проекта резолюций, которые касаются расследований информации о применении химического оружия в сирийском городе Дума.

Первый документ, как пишет RT, предлагал новый механизм работы по расследованию якобы имевшего место быть инцидента. Его поддержали лишь шесть стран из девяти необходимых — Китай, Казахстан, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Боливия. Две страны воздержались, против проголосовали представители семи государств.

Вторым отклоненным документом стало предложение отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу. В этом случае воздержались от голосования шесть членов Совета, а четыре — США, Великобритания, Франция и Польша — выступили против принятия этой резолюции.

9 апреля Совбез ООН организовал экстренное заседание в связи с информацией о химатаке в Сирии. Западные власти возложили ответственность за нее на Россию, Иран и силы сирийского лидера Башара Асада, после чего президент США Дональд Трамп заявил, американская сторона может ответить на произошедшее военной операцией. Москва, в свою очередь, предупредила по военным каналам Вашингтон о серьезных последствиях, если в результате удара пострадают граждане РФ.