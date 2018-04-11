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11 апреля 2018
10 апреля 2018
08:39  11 апреля 2018 1

В Хабаровске разбился вертолет МИ-8. Все пассажиры погибли. ВИДЕО

Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, вертолет, ми-8
По факту крушения МИ-8 возбуждено уголовное дело (архивное фото)Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» с шестью пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Хабаровске. Все люди, находившиеся на борту, погибли. Причиной крушения вертолета могли стать неблагоприятные погодные условия.

Инцидент произошел в 11:30 по местному времени (4:30 Москвы) в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске. «На пустыре совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании „Восток“. По предварительной информации на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщает сайт ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В центре медицины катастроф сообщили, что на месте крушения возник пожар. «Все, что точно можем сказать — вертолет разлетелся на части», — сказал представитель центра корреспонденту РИА «Новости».

В следственном комитете России сообщили, что вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на борту находился только экипаж. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. После катастрофы в сети появился видеоролик с места крушения. По словам автора, вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане.

Павел Маркуш
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