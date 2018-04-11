Bloomberg рассказал, почему Дерипаска за три дня превратился из миллиардера в аутсайдера

11:07 11 апреля 2018 0

Олег Дерипаска за минувшую неделю потерял почти миллиард долларов Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Включение «Русала» Олега Дерипаски в санкционный список США фактически является попыткой Белого дома убрать весь российских алюминий с американского рынка. По мнению аналитиков Bloomberg, блокирование крупнейшего поставщика российской продукции гораздо эффективнее любых изменений тарифов на импорт.

В материале «Дерипаска: путь от известного миллиардера до изгоя всего за три дня» журналисты Bloomberg рассуждают о причинах столь пристального внимания властей США к российскому бизнесмену. В частности, одной из причин внесения Дерипаски в санкционный список могло стать его заявление от 2007 года в интервью Financial Times. Тогда он заявил, что «не отделяет себя от российского государства» и готов передать «Русал» под контроль РФ, если его об этом попросят.

«Я вижу только одну причину, по которой Дерипаска включен в список. И это не имеет никакого отношения к его бизнес-контактам с экс-главой избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Россия — второй по масштабу поставщик алюминия в США после Канады. Под Россией в данном случае мы подразумеваем Русал. После введения санкций против Дерипаски и его компаний США отсекают с рынка огромную долю импорта. Намного эффективнее, чем это возможно сделать через изменение тарифов», — отмечает собеседник Bloomberg.

Напомним, что после включения в санкционный список США акции «Русала» резко упали на 45,59%, а сам Дерипаска за один день потерял почти миллиард долларов. Позже стало известно, что Лондонская биржа металлов (LME) с 17 апреля запрещает российской компании проводить сделки на своих площадках. Кроме того, Совет директор «Русала» лишился сразу нескольких топ-менеджеров.