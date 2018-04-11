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Главные новости Курганской области
14:15  11 апреля 2018 2

В Зауралье после обвала в торговом центре проверят все подобные здания

Обрушение в супермаркете Магнит. Курган, супермаркет магнит, мчс, улица бурова-петрова77
Причину обвала перекрытий выясняют специалистыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане проверят все строения, подобные зданию магазина «Магнит» по улице Бурова-Петрова, 77, где накануне произошло обрушение перекрытий. Такое поручение дал вице-губернатор области Виктор Сухнев на заседании комиссии по ЧС в среду, 11 апреля, сообщили в пресс-службе губернатора.

Что касается обвалившегося здания, в октябре 2009 года строительная документация прошла госэкспертизу, затем был проведен государственный строительный надзор, сообщил директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков. Также имеется заключение о соответствии объекта проектной документации. По словам чиновника, сейчас необходимо провести независимую экспертизу конструкций здания, определить причину обрушения и сделать выводы о возможности его дальнейшей эксплуатации.

В департаменте строительства корреспонденту URA.RU уточнили, что здание строил предприниматель Валерий Державин как физическое лицо. Он является директором медицинской клиники ООО «Еврооптик-Курган». В документах указано, что при строительстве использовались материалы, бывшие в употреблении. «В настоящее время на контроле в управлении Гостройнадзора такого застройщика нет», — отметил начальник управления Роман Павлов. Связаться с Державиным оперативно не удалось, по одному из контактных телефонов ответил бухгалтер, который ранее работал у предпринимателя, он прояснить ситуацию не смог.

ЧП в трехэтажном здании произошло 10 апреля: над супермаркетом «Магнит» рухнули перекрытия. Площадь повреждения составила 200 кв. метров, люди не пострадали. Очевидцы рассказали о происшествии «URA.RU».

Анна Бояркина
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