В Зауралье после обвала в торговом центре проверят все подобные здания

В Кургане проверят все строения, подобные зданию магазина «Магнит» по улице Бурова-Петрова, 77, где накануне произошло обрушение перекрытий. Такое поручение дал вице-губернатор области Виктор Сухнев на заседании комиссии по ЧС в среду, 11 апреля, сообщили в пресс-службе губернатора.
Что касается обвалившегося здания, в октябре 2009 года строительная документация прошла госэкспертизу, затем был проведен государственный строительный надзор, сообщил директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков. Также имеется заключение о соответствии объекта проектной документации. По словам чиновника, сейчас необходимо провести независимую экспертизу конструкций здания, определить причину обрушения и сделать выводы о возможности его дальнейшей эксплуатации.
В департаменте строительства корреспонденту URA.RU уточнили, что здание строил предприниматель Валерий Державин как физическое лицо. Он является директором медицинской клиники ООО «Еврооптик-Курган». В документах указано, что при строительстве использовались материалы, бывшие в употреблении. «В настоящее время на контроле в управлении Гостройнадзора такого застройщика нет», — отметил начальник управления Роман Павлов. Связаться с Державиным оперативно не удалось, по одному из контактных телефонов ответил бухгалтер, который ранее работал у предпринимателя, он прояснить ситуацию не смог.
ЧП в трехэтажном здании произошло 10 апреля: над супермаркетом «Магнит» рухнули перекрытия. Площадь повреждения составила 200 кв. метров, люди не пострадали. Очевидцы рассказали о происшествии «URA.RU».