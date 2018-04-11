{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 64,06
Динамика за 2 недели
Евро 79,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 апреля 2018
14:19  11 апреля 2018 2

СК возбудил дело против пожарного, из-за которого в зале «Зимней вишни» погибли 37 человек

Кемерово. День 1ый, последствия пожара
Из-за халатности командира спасатели потеряли драгоценное времяФото: Данил Айкин © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
все новости сюжета

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергея Генина. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «халатность».

По версии следствия, при тушении пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» один из спасателей сказал Генину, что на четвертом этаже, в кинозале, много взрослых и детей, и указал на расположенный у западного входа кратчайший путь к помещению. Начальник караула это проигнорировал и направил своих подчиненных по другому маршруту. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь и вернулись к нужной лестнице, однако время было уже потеряно, рассказали в СКР.

Из-за халатных действий Генина от отравления дымом, угарным газом и полученных термических ожогов погибли не менее 37 человек. По месту жительства начальника пожарного звена проводятся обыски. В ближайшее время его задержат, после чего решится вопрос о мере пресечения. Следователи продолжают устанавливать других лиц, причастных к трагедии.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, произошедший 25 марта, унес жизни 64 человек, 41 из них — дети. 28 марта в России объявили днем национального траура по жертвам. После трагедии Генпрокуратура поручила во всех торговых комплексах страны, имеющих развлекательные центры, провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности, писало ИА FlashNord.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров