Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергея Генина. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «халатность».
По версии следствия, при тушении пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» один из спасателей сказал Генину, что на четвертом этаже, в кинозале, много взрослых и детей, и указал на расположенный у западного входа кратчайший путь к помещению. Начальник караула это проигнорировал и направил своих подчиненных по другому маршруту. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь и вернулись к нужной лестнице, однако время было уже потеряно, рассказали в СКР.
Из-за халатных действий Генина от отравления дымом, угарным газом и полученных термических ожогов погибли не менее 37 человек. По месту жительства начальника пожарного звена проводятся обыски. В ближайшее время его задержат, после чего решится вопрос о мере пресечения. Следователи продолжают устанавливать других лиц, причастных к трагедии.
Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, произошедший 25 марта, унес жизни 64 человек, 41 из них — дети. 28 марта в России объявили днем национального траура по жертвам. После трагедии Генпрокуратура поручила во всех торговых комплексах страны, имеющих развлекательные центры, провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности, писало ИА FlashNord.