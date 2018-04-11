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11 апреля 2018
14:46  11 апреля 2018 0

Медведев назвал дату инаугурации Путина и отставки правительства

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, медведев дмитрий
По информации источника «URA.RU», Дмитрий Медведев продолжит возглавлять правительствоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая. После нее правительство сложит свои полномочия. Свое заявление председатель правительства РФ сделал во время выступления в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за прошедшие шесть лет.

Во время выступления Медведев поблагодарил депутатов Госдумы за совместную работу. По его словам, все, что сделало правительство за шесть лет работы — это результат общего труда с парламентариями. Прошедшие шесть лет премьер назвал «годами испытаний». «Испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде она не получала столько сильных ударов одновременно», — уточнил глава правительства.

По информации источника «URA.RU», близкого к руководству партии «Единая Россия», Дмитрий Медведев продолжит возглавлять правительство после назначения Владимиром Путиным нового состава кабинета министров. Кадровое решение окончательно помогли принять последние антироссийские санкции.

Павел Маркуш
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