Медведев назвал дату инаугурации Путина и отставки правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая. После нее правительство сложит свои полномочия. Свое заявление председатель правительства РФ сделал во время выступления в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за прошедшие шесть лет.
Во время выступления Медведев поблагодарил депутатов Госдумы за совместную работу. По его словам, все, что сделало правительство за шесть лет работы — это результат общего труда с парламентариями. Прошедшие шесть лет премьер назвал «годами испытаний». «Испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде она не получала столько сильных ударов одновременно», — уточнил глава правительства.
По информации источника «URA.RU», близкого к руководству партии «Единая Россия», Дмитрий Медведев продолжит возглавлять правительство после назначения Владимиром Путиным нового состава кабинета министров. Кадровое решение окончательно помогли принять последние антироссийские санкции.