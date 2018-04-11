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Главные новости Ямала
16:36  11 апреля 2018 0

Губернатор Ямала приказал срочно проверить все службы отлова бродячих животных

Клипарт. Собаки. ДТП и др. Екатеринбург, бездомные животные, бродячие собаки
Поводом для проверок послужили частые нападения собак на ямальцевФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин поручил в кратчайшие сроки проверить, как на территории округа работает система организации отлова бездомных животных. Поводом послужил резонансный случай в Салехарде, где на восьмилетнего ребенка набросилась свора собак.

Руководители всех территорий Ямала должны организовать проверки работы служб по отлову бездомных животных, сообщили в региональном правительстве. Проверить придется также работу «горячих линий» для оперативных сообщений жителей о местах скопления животных.

Между тем компанию «Иннополюс», которая занимается отловом собак в Ноябрьске, уличили в нарушениях при оформлении отчетности. Оказалось, что в паспортах на выловленных животных встречаются взятые из Интернета фотографии. «Если мы с предпринимателем Александром Хабазовым не найдем общий язык, то расторгнем договор и будем искать нового подрядчика», — заявил и. о. руководителя управления ЖКХ ТЭС Сергей Пархомчук порталу «Ноябрьск-Инфо».

С начала года от укусов бродячих собак пострадали девять жителей Ноябрьска, а за весь 2017 год — 108 человек. Всего же на Ямале за первые два месяца 2018 года животные покусали 197 человек, подсчитали в управлении Роспотребнадзора. Так, в начале апреля в Салехарде стая собак напала на восьмилетнего мальчика — он был госпитализирован с множественными травмами.

Дарья Корчак
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