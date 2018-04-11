Губернатор Ямала приказал срочно проверить все службы отлова бродячих животных

Глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин поручил в кратчайшие сроки проверить, как на территории округа работает система организации отлова бездомных животных. Поводом послужил резонансный случай в Салехарде, где на восьмилетнего ребенка набросилась свора собак.
Руководители всех территорий Ямала должны организовать проверки работы служб по отлову бездомных животных, сообщили в региональном правительстве. Проверить придется также работу «горячих линий» для оперативных сообщений жителей о местах скопления животных.
Между тем компанию «Иннополюс», которая занимается отловом собак в Ноябрьске, уличили в нарушениях при оформлении отчетности. Оказалось, что в паспортах на выловленных животных встречаются взятые из Интернета фотографии. «Если мы с предпринимателем Александром Хабазовым не найдем общий язык, то расторгнем договор и будем искать нового подрядчика», — заявил и. о. руководителя управления ЖКХ ТЭС Сергей Пархомчук порталу «Ноябрьск-Инфо».
С начала года от укусов бродячих собак пострадали девять жителей Ноябрьска, а за весь 2017 год — 108 человек. Всего же на Ямале за первые два месяца 2018 года животные покусали 197 человек, подсчитали в управлении Роспотребнадзора. Так, в начале апреля в Салехарде стая собак напала на восьмилетнего мальчика — он был госпитализирован с множественными травмами.