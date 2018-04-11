Директору гостиницы, где в день траура по «Зимней вишне» проходил банкет, грозит уголовное дело

18:55 11 апреля 2018 0

Гостиница стала известна на всю страну после праздника в скорбный день Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Директор скандально известной тобольской гостиницы «Славянская» Алексей Колмаков рискует стать фигурантом уголовного дела. По информации источника «URA.RU», речь идет о подозрении в неуплате налогов, в частности, за 2015 год. Источник отмечает — по его информации, в истории фигурирует сумма примерно в 40 млн рублей. Ранее тобольская гостиница «прославилась» на всю Россию — именно там в ресторане в день траура по погибшим в Кемерове был устроен банкет в честь профессионального праздника работников культуры.

Факт возбуждения уголовного дела корреспонденту «URA.RU» подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. «В настоящее время следственными органами СУ СКР по Тюменской области расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль руководством ООО „Славянская“», — сообщили там. Источник агентства отметил, что в деле фигурирует директор ООО «Славянская» Алексей Колмаков.

Колмаков в телефонном разговоре с корреспондентом «URA.RU» сначала заявил, что информация об уголовном деле является закрытой. «Дело расследуется, дело еще не закончено», — заявил директор отеля, отказавшись сообщить, о каком налоговом периоде идет речь. «У нас есть налоговый спор, мы в рамках закона его решаем. Уклонение от налогов мы не признаем, все решается в судах», — отметил собеседник агентства, подчеркнув, что это «обычный налоговый спор, он возникает не первый раз и не последний». «Все налоговые споры, я думаю, у нас закончатся в ближайшие два месяца и закончатся победой», — заявил Алексей Колмаков.

По данным системы «Контур.Фокус», учредителем ООО «Славянская» является Олег Вашуркин. Ему же, по данным из открытых источников, принадлежит ООО «Гостиница «Славянская», гендиректором которой также является Алексей Колмаков. Последний возглавляет еще тобольские ООО «Отель «Славянская»», ООО «Евросезон» и ООО «РБК» («Рестораны Бары Кафе»). Ранее Колмаков являлся и гендиректором ООО «Ресторан «Анастасия», который находится в гостинице «Славянская» — именно там, по информации тоболяков, в день всероссийского траура 28 марта проходил банкет работников культуры. По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Ресторан «Анастасия» прекратило деятельность как юрлицо 11 декабря 2017 года. Все эти компании находятся по одному адресу: Тобольск, 9-й микрорайон, д. 1.