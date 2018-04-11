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Главные новости Курганской области
18:06  11 апреля 2018 0

Курганцы выйдут на митинг против завода, в котором город нуждается десятки лет

Полигон ТБО и цех сортировки. «Спецавтобаза». Екатеринбург, сортировка, картон, переработка, макулатура
Мусороперерабатывающий комплекс хотят построить в 11 км от городаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане состоится митинг против строительства мусороперерабатывающего предприятия рядом с Шуховским полигоном ТБО в Кетовском районе. Инициаторы акции настаивают на том, что завод мощностью почти 300 тысяч тонн в год не должен располагаться всего в десятке километров от города.

Один из организаторов митинга, депутат гордумы от КПРФ Яков Сидоров, сообщил «URA.RU», что провести протестную акцию разрешили в мэрии. На нее смогут выйти до 200 человек, количество участников согласовано «с запасом». По словам Сидорова, близким соседством мусороперерабатывающего предприятия и города озабочены в думе — ранее депутаты возмутились, что их не допускают к работе по подготовке концессионного соглашения по созданию системы обращения с отходами. Митинг начнется в 11:00 в воскресенье, 15 апреля, у кинотеатра «Россия».

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Как пояснили «URA.RU» в областном департаменте природных ресурсов и окружающей среды, по нормам СанПин, санитарно-защитная зона для мусоросортировочных объектов от 40 тысяч тонн в год составляет один километр. Участок же, на котором планируют построить предприятие, находится в 11 километрах от ближайшего жилого дома в поселке Сиреневый. В ведомстве подчеркнули, что планируется построить именно комплекс, включающий процессы сортировки отходов и подготовки их ко вторичному использованию, а не мусоросжигательный завод. «Создание объекта позволит существенно сократить количество захораниваемых отходов, обеспечить отбор их полезных компонентов (которых около 40%), получить новые ресурсы для вторичного производства и создать новые рабочие места. Сейчас все субъекты РФ идут по пути от захоронения к переработке», — сказала нашему агентству начальник управления охраны окружающей среды департамента Оксана Гирман. По ее данным, сейчас почти все ТБО в области захораниваются, из-за чего площадь свалок постоянно увеличивается, а 56% от всех отходов в регионе (от Кургана и Кетовского района) попадает на Шуховский полигон.

Заведующая кафедрой географии и природопользования Курганского государственного университета (КГУ) и член РАЕ Наталья Несговорова в беседе с корреспондентом агентства призналась, что не понимает, почему люди решили выйти на протестную акцию. «В мусороперерабатывающем заводе город нуждался еще десятки лет назад. Все полигоны в регионе сейчас переполнены, это представляет реальную опасность», — уточнила она.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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