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01 февраля 2018
31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Курганской области
19:03  31 января 2018 0

«Если нужно, прорвусь к губернатору!» Курганские депутаты взбунтовались из-за «мусорного» вопроса

Заседание Курганской городской Думы. Курган, сидоров яков
Яков Сидоров заявил, что областные власти разработали концессионное соглашение по мусору «тихой сапой»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские депутаты возмущены тем, что их не допускают к работе по подготовке концессионного соглашения по созданию системы обращения с отходами. «Никто нас никуда не приглашает, ни о чем не информирует, мы находимся в полном неведении», — заявил депутат-коммунист Яков Сидоров в среду, 31 января, после заседания гордумы, передает корреспондент «URA.RU».

Сидоров напомнил, что после длительных переговоров по поводу передачи земельного участка рядом с Шуховским полигоном под комплекс по переработке ТБО трех депутатов гордумы включили в состав специальной рабочей группы. «Почему рабочая группа так и не собралась? В СМИ была информация, что проект уже подготовлен. То есть подготовка соглашения идет „тихой сапой“, и документ проходит все инстанции», — заявил Сидоров.

Депутат лично подавал предложения в департамент природных ресурсов Курганской области. «Их посчитали бестолковыми, так как в ответе мне сообщили, что я там что-то не обосновал, — продолжил Сидоров. — Я против того, чтобы под Курганом сделали региональную помойку. Суть моих предложений проста: есть две лицензированные свалки — в Кургане и Шадринске. Зачем свозить шадринский мусор в Курган, когда можно тупо разделить область пополам? Мы как минимум укоротим путь для перевозки мусора наполовину. Мне говорят, что у меня расчеты отсутствуют. Странно, почему мне никто ничего не обосновывает, а я должен обосновывать?».

Сидоров заявил, что ждет реакции от главы города Сергея Руденко: «Если нужно, я на прием к губернатору прорвусь». Руденко обещал направить запрос о том, собиралась ли комиссия и какие вопросы рассматривала. «Надо разбираться по существу. К концу недели информация будет у вас и у каждого депутата», — отметил глава Кургана.

Анна Бояркина
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