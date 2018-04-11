Главный рынок Тюмени рискует загореться в любой момент

Тюменские прокуроры вместе с сотрудниками регионального управления МЧС проверили Центральный городской рынок. В здании они нашли множество нарушений, на дирекцию рынка завели дело. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Инспекторы выяснили, что в здании ТМУП «Рынок» недостаточно эвакуационных выходов, в одном крыле торгового зала нет противопожарной сигнализации, а пожарные краны и огнетушители завалены торговым оборудованием и товарами. Вместе с тем, подсобки Центрального рынка не отделены от торгового зала противопожарными преградами, а возле гаражей и хозблоков сделаны деревянные пристрои, рискующие загореться в любой момент. В отношении дирекции рынка прокуратура возбудила административное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности», руководству предписано устранить неполадки в кратчайшие сроки.
Центральный рынок является крупнейшим в Тюмени. Его площадь составляет более семи тысяч квадратных метров. Здесь держат торговые точки 300 арендаторов. Здание постоянно оказывается в центре скандалов. Как писало «URA.RU», осенью 2014 года сменилось руководство рынка: директору Анатолию Копякову пришлось уйти после вмешательства прокуратуры, его кресло занял Александр Ахтемийчук, в отношении которого прокуратура вскоре возбудила административное дело. Кроме того, рынок не раз вызывал нарекания со стороны тюменцев. В начале 2016 года была составлена просьба к программе «Магаззино» приехать на рынок с проверкой. В 2018 году ТМУП «Рынок» решено приватизировать.
Масштабные внеплановые проверки пожарной безопасности торговых центров и рынков по всей стране начались после страшной трагедии в Кемерово. В пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» заживо сгорели 64 человека, большинство из них — дети. Жертв удалось бы избежать, если бы в здании работала система противопожарной безопасности, пришли к выводу эксперты.