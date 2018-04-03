ЧП в Кемерово воспользуются для передела: «Могут закрыть половину ТЦ»

00:33 03 апреля 2018 0

После пожара в Кемерово многие россияне отказались от походов в торговые центры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После трагедии в Кемерово, которая унесла жизни 64 человек, власти выступили сразу с рядом инициатив — они должны повысить безопасность россиян. В частности, Госдума намерена обязать торговые центры размещать кинотеатры и детские комплексы только на нижних этажах. МЧС разработало законопроект о постоянных и внезапных проверках ТЦ. И без усиления законов посещаемость торговых моллов после пожара в «Зимней вишне», согласно оценкам игроков рынка, уже рухнула на 15-20%. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают: эту сферу в самое ближайшее время ожидает значительный передел.

Расходы на изменения в ТЦ лягут на плечи покупателей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

После ЧП в Кемерово большое число торговых центров в России может ждать закрытие, спрогнозировал в беседе с «URA.RU» аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По его словам, как правило, расходы крупных ТЦ на охрану и сопутствующие мероприятия составляют около 0,5% от оборота всего комплекса в том числе арендаторов.

«Рост подобных расходов, например, в полтора раза приведет к падению совокупной чистой прибыли всего комплекса на 10%. Более существенным негативным фактором может стать перенос кинотеатров и детских развлекательных комплексов на первые этажи ТЦ. Отсутствие якорных арендаторов на верхних этажах радикально сократит покупательский трафик», — утверждает эксперт. По его мнению, скорее всего, этот рост расходов и падение доходов бизнес попробует переложить на покупателей. Это в свою очередь, полагает Нигматуллин, приведет к закрытию значительного количества многоэтажных ТЦ.

«Большие перемены ждут почти все торговые центры старше семи лет.

В них применялись старые решения, и при падении платежеспособного спроса они столкнулись с оттоком трафика. На это наложится рост расходов на безопасность, наметится спад трафика из-за нежелания посещать крупные ТЦ», — сказал эксперт.

По данным ВЦИОМ, торговые центры в России в последний год посещали 75% взрослого населения. Каждый второй посещал в торговых центрах кинотеатры Фото: Александр Константинов © URA.RU

Гендиректор консалтингового агентства «Дымшиц и партнеры» Михаил Дымшиц соглашается, что изменение структуры ТЦ неизбежно скажется на их прибыли. «Существуют некоторые направления торговли, которые должны работать только на первых этажах зданий. Например, парфюмерная продукция на втором этаже зданий продается на 30% хуже, чем на первом», — пояснил он «URA.RU». Комментируя снижение числа покупателей, собеседник агентства отметил, что речь идет о закономерной реакции людей на трагедию, которая «постепенно пройдет».

Управляющий одним из ТЦ в Подмосковье на условиях анонимности рассказал «URA.RU», что «после трагедии [в Кемерово] лишь повысится коррупционная составляющая»: «Ситуацию я бы сравнил со штрафами за нарушения ПДД: когда их повышают — повышается сумма взяток. А также возрастает число тех, кто их не в состоянии платить и отдает права. Сейчас по стране, особенно в регионах, начнут закрывать [торговые] комплексы.

Кто-то таким образом убьет своих конкурентов. Ведь зачастую собственниками молов в регионах являются друзья или родственники представителей местных властей. Сейчас под шумок могут закрыть половину ТЦ».

В ближайшие месяцы в стране развернется ожесточенное противостояние между бизнесом, контролирующим ТЦ, и властью, подтверждает «URA.RU» эксперт в области безопасности Иосиф Линдер. «Это очень серьезный бизнес, поэтому ставки высоки. Мы же прекрасно понимаем, что трагедия, схожей с той, что случилась в Кемерово, может повториться в любой момент где угодно — везде в регионах стоят точно такие же ангары с грубейшими нарушениями норм безопасности. Сейчас должна быть политическая воля, чтобы все их закрыть на несколько месяцев. Те, кто сможет устранить обнаруженные нарушения, пусть вкладывают деньги и делают это. Если же нет, то пусть закрываются, а здание перепрофилируется», — заявил «URA.RU» Линдер.

Трагедия в Кемерово сказывается на судьбе бизнеса в стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению директора Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергея Мясоедова, сегодня крайне важно избежать передела рынка. «Должны нести ответственность в первую очередь не торговые центры, а те, кто непосредственно отвечает за предотвращение пожаров. Надо системно наводить порядок в пожарной инспекции. А то мы только и слышим истории о пожарниках и деньги, которые им платят. Во всем мире такие комплексы — это не просто магазины, а досуговые центры. Везде это успешно работает, а у нас почему-то опять нет».

Трагедия в «Зимней вишне» вызвала волну, однако она рискует пойти не ту сторону, признает в разговоре с «URA.RU» глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Нельзя мести всех под одну гребенку и закрывать все торговые центры. Подобные радикальные меры могут применяться лишь точечно, к злостным нарушителям пожарной безопасности. После трагедии власти провели сплошную проверку торговых центров в стране, это страшные цифры: из более чем 800 ТЦ лишь около 40 соблюдают требования пожарной безопасности», — пояснил он.

Иванов также отметил, что граждан должна волновать безопасность торговых центров, и они имеют полное право контролировать качество и сроки проверок технического состояния ТЦ: «В этих целях имеет смысл создать при торговых центрах общественные советы».

При пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека. 28 марта в России был объявлен общенациональный траур.