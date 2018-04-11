22:58 11 апреля 2018 3

Во время заседания выступил и судмедэксперт, отказавшийся «подыграть» прокурору и следователю Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Кировском суде Екатеринбурга 11 апреля состоялось очередное заседание по «делу очкарика» — 22-летнего Влада Рябухина, который поехал выручать с вечеринки девушку друга и не побоялся дать сдачи напавшим спортсменам-южанам. За нанесение тяжких телесных повреждений ему сейчас грозит до восьми лет колонии. В ходе заседания суд допросил эксперта Свердловского бюро судебно-медицинской экспертизы Олега Беликова — автора экспертизы травмы, полученной в ходе драки оппонентом Влада — 100-килограммовым Сарго Арутюняном.

«Эксперт был допрошен по инициативе стороны обвинения, которая пыталась добиться от него ответа, что травма у потерпевшего могла возникнуть от удара обвиняемого, — рассказал „URA.RU“ адвокат Влада Рябухина Алексей Зорин. — Эксперт ответил, что, если бы ему представили в полном объеме все медицинские документы, схемы, кто где стоял и как наносился удар, а также допросы врачей, которые проводили лечение, и самого потерпевшего для осмотра, он смог бы дать ответ, а так — нет».

Также суд допросил сегодня четверых друзей Влада Рябухина. Двое из них — Андрей Яковлев и Даниил Фадеев — подтвердили, что Влад по просьбе следователя сам фотографировал место происшествия на телефон и пересылал эти кадры женщине-следователю, которая потом приложила их к делу (указав, что они якобы сняты на некий фотоаппарат Panasonic). «А девушка Влада рассказала и продемонстрировала переписку с ним во „ВКонтакте“ в тот день, когда он делал снимки, — говорит адвокат. — Эти же фотографии он отослал и ей, прикрепив аудисообщение, что, мол, я опять вместо работы езжу по просьбе следователя, фотографирую место. Эту переписку уже никуда не денешь, ее не подделать. На снимках видно, что следователя на месте нет — только Влад и машина, на которой он с друзьями приехал».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Влад Рябухин подал заявление на следователя отдела полиции №3 Екатеринбурга Шакирзянову, расследовавшую «дело очкарика», обвинив ее в фальсификации доказательств по делу: в ходе очных ставок у Влада не было адвоката (кроме одной), показания свидетелей во время них не оглашались, но потом вдруг оказывались в протоколе, а фотографии с места происшествия Рябухин делал сам по указанию следователя, отправляя снимки ей на WatsApp. Подробно обо всем это он рассказал в ходе судебного допроса, состоявшегося наделю назад. Следующее заседание по его делу состоится 12 апреля в Кировском суде Екатеринбурга, в 14.30.