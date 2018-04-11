{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 64,06
Динамика за 2 недели
Евро 79,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 апреля 2018
10 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
22:58  11 апреля 2018 3

В суде против «очкарика» подтвердилось, что доказательства по его делу сфальсифицированы

Допрос очкарика в Кировском суде Екатеринбурга, рябухин владислав
Во время заседания выступил и судмедэксперт, отказавшийся «подыграть» прокурору и следователюФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
"Дело очкарика" в Екатеринбурге
все новости сюжета

В Кировском суде Екатеринбурга 11 апреля состоялось очередное заседание по «делу очкарика» — 22-летнего Влада Рябухина, который поехал выручать с вечеринки девушку друга и не побоялся дать сдачи напавшим спортсменам-южанам. За нанесение тяжких телесных повреждений ему сейчас грозит до восьми лет колонии. В ходе заседания суд допросил эксперта Свердловского бюро судебно-медицинской экспертизы Олега Беликова — автора экспертизы травмы, полученной в ходе драки оппонентом Влада — 100-килограммовым Сарго Арутюняном.

«Эксперт был допрошен по инициативе стороны обвинения, которая пыталась добиться от него ответа, что травма у потерпевшего могла возникнуть от удара обвиняемого, — рассказал „URA.RU“ адвокат Влада Рябухина Алексей Зорин. — Эксперт ответил, что, если бы ему представили в полном объеме все медицинские документы, схемы, кто где стоял и как наносился удар, а также допросы врачей, которые проводили лечение, и самого потерпевшего для осмотра, он смог бы дать ответ, а так — нет».

Также суд допросил сегодня четверых друзей Влада Рябухина. Двое из них — Андрей Яковлев и Даниил Фадеев — подтвердили, что Влад по просьбе следователя сам фотографировал место происшествия на телефон и пересылал эти кадры женщине-следователю, которая потом приложила их к делу (указав, что они якобы сняты на некий фотоаппарат Panasonic). «А девушка Влада рассказала и продемонстрировала переписку с ним во „ВКонтакте“ в тот день, когда он делал снимки, — говорит адвокат. — Эти же фотографии он отослал и ей, прикрепив аудисообщение, что, мол, я опять вместо работы езжу по просьбе следователя, фотографирую место. Эту переписку уже никуда не денешь, ее не подделать. На снимках видно, что следователя на месте нет — только Влад и машина, на которой он с друзьями приехал».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Влад Рябухин подал заявление на следователя отдела полиции №3 Екатеринбурга Шакирзянову, расследовавшую «дело очкарика», обвинив ее в фальсификации доказательств по делу: в ходе очных ставок у Влада не было адвоката (кроме одной), показания свидетелей во время них не оглашались, но потом вдруг оказывались в протоколе, а фотографии с места происшествия Рябухин делал сам по указанию следователя, отправляя снимки ей на WatsApp. Подробно обо всем это он рассказал в ходе судебного допроса, состоявшегося наделю назад. Следующее заседание по его делу состоится 12 апреля в Кировском суде Екатеринбурга, в 14.30.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров