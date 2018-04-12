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12 апреля 2018
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09 апреля 2018
01:29  12 апреля 2018 0

Харючи сделал заявление о переименовании ЯНАО в Ямал

Совет трех дум Тюменской области. Тобольск, харючи сергей
Харючи предложил внести поправки в Конституцию РоссииФото: Николай Бастриков © URA.RU

В среду, 11 апреля, в свой последний рабочий день заместитель председателя окружного Законодательного Собрания Сергей Харючи пригласил журналистов, чтобы сказать слова благодарности, а также поделиться планами на будущее.

Он обратил внимание всех присутствующих на одну деталь. По его мнению, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) пора бы уже официально назвать Ямалом, поскольку это просторечие, которое употребляется в СМИ по отношению ко всему региону. Также он добавил, что оно является абсолютно безграмотным и «так можно говорить только на кухне», передают «Вести Ямал».

«Вы, журналисты, вместе с чиновниками, чтобы не повторять всякий раз длинное наименование нашего автономного округа, называете его «Ямал». Мы все понимаем, о чем идет речь. Но порой наши земляки из сельских территорий меня спрашивают: «Почему речь идет только о Ямале, а что с остальными муниципальными образованиями?» — подчеркнул Харючи. По его словам, официально такого субъекта федерации нет, а есть только ЯНАО. Поэтому если Ямал хотят сделать его синонимом, то необходимо внести это в Конституцию России.

Примечательно, что Харючи уже обратился с этим предложением к главе региона Дмитрию Кобылкину, чтобы он обсудил эту инициативу со специалистами.

Александр Черноскутов
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