Резкий рост цен на нефть укрепил рубль после обвала

03:07 12 апреля 2018 0

Последний раз нефть стоила больше 70 долларов в декабре 2014 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В среду, 11 апреля, цена за баррель нефти Brent достигла 73 американских долларов. Последний раз такая такая отметка фиксировалась больше 3,5 лет назад — в декабре 2014 года. Резкий рост цены на углеводороды позволил рублю укрепиться после мощного падения днем ранее.

Как передает «Шторм», если к началу торгов на Московской бирже в среду цена одного доллара достигала 65 рублей, а евро — превышала 80 рублей, то скачок цен на нефть привел к тому, что в конце дня доллар стоил 62,3 рубля, евро — около 77,1 рубля.

Отметим, во вторник, 10 апреля, произошел обвал рубля на фоне падения акций ряда российских компаний. В ходе торгов биржевые курсы евро и доллара превысили максимальные отметки не только текущего, но и прошедшего, 2017 года. Поводом, по мнению экспертов, стало введение Минфином США очередных антироссийских санкций, которые подразумевают запрет въезда в страну конкретных физических лиц, а также заморозку активов, арест недвижимости и банковских счетов физических и юридических лиц на территории США.

Под санкции попали такие компании, как «Базовый элемент» и входящие в него «Агрохолдинг «Кубань», группа EN+, РУСАЛ, «ЕвроСибЭнерго», индустриальный холдинг «Русские машины», контролирующий «Группу ГАЗ»; сB-Finance LTD, «Ренова», «Ладога Менеджмент», «Газпром бурение», «ЭнПиВи Инжиниринг», а также «Рособоронэкспорт».