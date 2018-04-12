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12 апреля 2018
11 апреля 2018
04:31  12 апреля 2018 0

СМИ составили список российских законов и правил, опасных для иностранцев

В екатеринбургском метрополитене усилены меры безопасности. Екатеринбург, проверка документов, полиция россии, екатеринбургский метрополитен, площадь 1905года, метро
Жителей некоторых стран может удивить необходимость постоянно иметь при себе паспортФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В России существует множество «причудливых» и «необычных» правил и законов, нарушение которых может вылиться в задержание, депортацию или даже арест. Об этом предупредили британских граждан журналисты Daily Express в преддверии чемпионата мира по футболу.

Как пишет издание, информация особенно актуальна в свете обострения отношений между Россией и Великобританией после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Поэтому прежде, чем ехать в Россию, лучше изучить местные законы, которые европейцу могут показаться «странными».

Для туристов из Великобтритании, к примеру, будет открытием, что в России иностранцу лучше постоянно носить при себе паспорта со всеми соответствующими отметками, пишет RT cо ссылкой на издание. В противном случае есть риск нарваться на серьезный штраф. Кроме того, желание туриста постоянно фотографировать что ни попадя может стать источником неприятностей — даже если в кадре окажутся не только военные объекты, но и здания вокзалов и аэропортов. Нарушителям грозит задержание или арест, предупреждают авторы статьи.

В числе прочих «странных» требований издание называет читаемость знаков государственной регистрации транспортных средств — если номера покрыты грязью настолько, что их трудно разобрать, полиция может оштрафовать водителя. В список попали также закон о запрете на пропаганду гомосексуализма (по словам авторов, хотя само определение весьма размыто, не в меру активным гостям, представляющим ЛГБТ-сообщество, может грозить высылка из страны), а также правило, по которому съемки с квадрокоптера якобы можно вести только с официального разрешения властей, иначе это будет караться штрафом.

Не совсем понятно, почему, но в списке фигурирует запрет на продажу синтетического кружевного белья. Каким образом это может повлиять на пребывание гостей в дни ЧМ-2018, не сообщается.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет уже этим летом в 11 городах России, в том числе в Екатеринбурге. Как ранее писало «URA.RU», в преддверие международного мероприятия депутат Виталий Милонов предложил создать полицию нравов, а также закрыть все гей-клубы и стриптиз-бары. Кроме того, в ряде городов, в соответствии с приказом МВД будет создана специальная туристическая полиция: в сферу ее ответственности будет входить безопасность гостей международного мероприятия.

Евгений Александров
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