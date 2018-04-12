Посольство РФ усомнилось в подлинности заявления Юлии Скрипаль

06:59 12 апреля 2018 3

Юлия Скрипаль не хочет контактировать с родственниками, консулами и журналистами Фото: Yulia Skripal, Facebook

Посольство РФ в Британии усомнилось в подлинности заявления от имени Юлии Скрипаль, опубликованное на сайте Скотленд-Ярда. Об этом говорится в сообщении российского диппредставительства.

В посольстве рассказали, что если все изложенное в тексте Юлии Скрипаль правда, то «остается только порадоваться за нашу соотечественницу», передают Nation News.

«Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов. Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения», — цитирует RT комментарий российского диппредставительства.

Отмечается, что текст составлен таким образом, чтобы подчеркнуть официальные заявления британских властей, а также одновременно исключить любые контакты с внешним миром, в том числе с консулами, журналистами и даже родственниками.

Напомним, на сайте Скотленд-Ярда появилось заявление, авторство которого приписывается гражданке России Юлии Скрипаль, которая была отравлена вместе со своим отцом, бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Выписанная из больницы россиянка, местонахождение которой власти Великобритании тщательно скрывают, сообщила о своем состоянии, а также попросила своих родственников ее не беспокоить.