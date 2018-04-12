09:10 12 апреля 2018 1

Юрий Гагарин был «волевым офицером», без вредных привычек ФОТО: gagarin2018

Министерство обороны РФ опубликовало уникальные архивные материалы о службе первого космонавта, полковника Юрия Гагарина. Акция приурочена к Дню Космонавтики.

Среди документов есть служебная характеристика на Гагарина. Из нее следует, что космонавт был волевым и стрессоустойчивым офицером со «здоровым чувством юмора», умел хранить военную тайну, был предан партии и играл в баскетбол. В числе архивных бумаг есть приказы о присвоении Гагарину офицерских званий, план правительственных командировок, разрешение на допуск к «секретной, особой важности технике». Также Минобороны обнародовало газетные статьи того времени, посвященные первому полету человека в космос.

Юрий Гагарин впервые побывал в космосе на корабле Восток-1 в 1961 году 12 апреля. В этот день годовщину полета в космос отмечают во всем мире. Традиционная «Юрьева ночь» в этом году пройдет в 48 странах, в том числе в экспедиционном лагере в самом сердце Сахары, на антарктической станции «Палмер», в школах Индии и Японии, в музее Ленина в Тампере и в Британском межпланетном обществе в Лондоне, на маскарадном балу в Дублине.