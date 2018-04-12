Дочь Скрипаля подозревает своего русского жениха в причастности к отравлению

10:14 12 апреля 2018 6

Степан не выходил на связь с Юлией с момента ее отъезда в Великобританию Фото: Yulia Skripal, Facebook

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия подозревает своего жениха Степана Викеева в причастности к инциденту с отравлением в Солсбери. Британские СМИ узнали о причинах беспокойства 33-летней россиянки.

Степан и Юлия прожили вместе два года до того, как она улетела в Великобританию, чтобы навестить своего отца, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на британскую газету The Mirror. По данным издания, с момента инцидента 30-летний Степан ни разу не выходил на связь с Юлией. Она опасается, что «больше никогда его не увидит».

Кроме того, в материале упоминается двоюродная сестра Юлии, Виктория. Она рассказывает о взаимоотношениях русской пары и влиянии на них матери Степана Викеева — Татьяны. Женщина якобы имела связи со службами российской разведки и была против помолвки ее сына с «дочерью предателя». Юлия опасается, что Степан мог использовать связи со спецслужбами в атаке на Юлию и ее отца Сергея 4 марта.

Ранее выписанная из больницы Юлия Скрипаль отказалась от помощи российского посольства, передает «Русская планета». Посольство России в Лондоне поставило под сомнение подлинность заявления Юлии Скрипаль, которое было опубликовано Скотланд-Ярдом в эту среду. В нем идет речь об улучшении самочувствия дочери шпиона и отказе от встречи с сестрой на территории Великобритании, сообщает «Федеральное агентство новостей».