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12 апреля 2018
14:30  12 апреля 2018 2

Стало известно, когда остановится падение рубля

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Национальная валюта еще может отвоевать позиции у евро и доллараФото: depositphotos.com © URA.RU
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Падение национальной валюты было предсказуемо, но рубль может снова пойти вверх при стечении некоторых обстоятельств. Об этом «URA.RU» рассказал член Международного Союза Экономистов Игорь Диденко.

Как отметил экономист, он заранее знал о том, что во втором квартале 2018-го рубль по отношению в доллару и евро потеряет свои позиции. «Все политические риски, до сей поры казавшиеся не такими значительными, после выборов оказали масштабное давление на курс рубля — и он в момент опустился в предсказанный диапазон 60-67 рублей за доллар, несмотря на то, что цена на нефть продолжила свой рост и закрепилась в последние дни выше уровня в 70 долларов за баррель Brent», — отметил эксперт.

Игорь Диденко: «Прогноз на год — 60-67 рублей за доллар»
ФОТО: molpalata.ru

При этом Диденко подчеркнул, что падение курса рубля и повышение цен на нефть вызваны одним и тем же обстоятельством — резко возросшей геополитической напряженностью. Укрепление же национальной валюты, по его мнению, возможно, но это будет зависеть в большей степени от геополитической ситуации и в меньшей — от санкций.

«Если мы не увидим резкого ухудшения международной ситуации, если риск скатиться к прямым военным действиям в Сирии не станет реальным — мой прогноз на этот год прежний — 60-67 рублей за доллар. При этом рубль, безусловно, остается под давлением, что делает его более рисковым вложением в среднесрочном периоде, по сравнению с евро или долларом, если вы, конечно, не профессиональный биржевой спекулянт и ориентируетесь в своих сбережениях на горизонт в год или более», — пояснил Диденко.

Напомним, после введения США очередных антироссийских санкций, в понедельник, 9 апреля, рубль резко упал по отношению к доллару и евро. 11 апреля европейская валюта обновила очередной максимум, после угроз Трампа курс евро впервые за два года превысил 80 рублей, доллар дошел до 65 рублей.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
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