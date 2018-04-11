Угрозы Трампа отправили российский рубль в нокаут

Российский рынок мгновенно отреагировал на заявление Дональда Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии. Курс рубля стал падать еще стремительнее, снизились и другие рыночные показатели.
Словесная эскалация вокруг ситуации в Сирии вылилась в то, что евро подорожал до 80,5 рубля, а доллар — до 65,06 рубля. К 14.57 по московскому времени курс евро опустился до 80,04 рубля, доллар — до 64,6 рубля, пишут «Ведомости». При этом индекс Мосбиржи упал на 0,5% — до 2162,06 пункта, а позже скорректировался до 2197,51 пункта. Индекс РТС, в свою очередь, снизился на 1,75%% — до 1071,66 пункта.
«За заявлением Трампа могут последовать новые непредсказуемые санкции, а потому инвесторы переоценивают риск на Россию и распродают активы», — пояснил начальник аналитического департамента УК «БК «Сбережения» Сергей Суверов. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, твит Дональда Трампа привел в ужас весь мир. «Президент в Twitter принимает такие решения, от чего весь мир приходит просто в ужас», — цитирует Володина агентство RNS.
Напомним, президент США ранее заявил о готовности нанести ракетный удар по Сирии. Таким образом он ответил на обещания российской стороны защитить правительство арабской республики от внешней угрозы. Однако позже он вдруг поменял свои воинственные настроения, опубликовав другой пост в Twitter.