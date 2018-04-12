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12 апреля 2018
14:25  12 апреля 2018 7

Замначальника свердловской ГИБДД, пойманного пьяным за рулем, уволили из органов

Перед ДТП Юнусов только-только получил полковничьи звездыСкриншот: Вести-Урал

Заместитель начальника Управления ГИБДД по Свердловской области Александр Юнусов, пойманный в конце марта пьяным за рулем, уволен из правоохранительных органов. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых структурах. Информация о проступке Юнусова дошла до Москвы, после чего и было принято это кадровое решение.

В свердловской полиции официально подтвердили данную информацию. «Вчера из системы МВД РФ был уволен заместитель начальника управления ГИБДД за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, — сообщил агентству пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Что касается непосредственного руководителя уволенного должностного лица, то к нему меры дисциплинарного взыскания планируется принять по выходу его из отпуска».

Инцидент с Юнусовым произошел в последних числах марта — он, будучи за рулем автомобиля «Ситроен», спровоцировал ДТП с автомобилем «Тойота Лендкрузер», после чего скрылся с места происшествия. Водитель джипа бросился за ним в погоню, параллельно сообщив о случившемся в полицию. Была организована погоня, которая продолжалась около двух часов — в результате задержать Юнусова удалось только в окрестностях Екатеринбурга, на Полевском тракте. От него пахло алкоголем, однако он отказался от прохождения медосвидетельствования.

«Ни специальные звания, ни высокие должности не освобождают участников дорожного движения от ответственности за совершенные нарушения ПДД РФ», — заявлял после этого руководитель отдела пропаганды свердловской госавтоинспекции Татьяна Бердникова. Начальник УГИБДД Юрий Демин отказался комментировать произошедшее.

Андрей Гусельников
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