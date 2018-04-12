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12 апреля 2018
15:35  12 апреля 2018 2

Показания Сечина вынудили защиту Улюкаева поменять позицию

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Защита экс-министра настаивала на условном срокеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Адвокаты экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, приговоренного к восьми годам колонии строгого режима, меняют свою позицию. Об этом они заявил в Московском городском суде сегодня, 12 апреля, после показаний главы «Роснефти» Игоря Сечина.

К этому времени суд закончил допрашивать Сечина на апелляционном заседании по делу о взятке Улюкаеву. Допрос прошел в закрытом режиме и длился около полутора часов, передает «Коммерсант». К открытию заседания адвокаты осужденного настаивали на условном сроке для бывшего министра, не признавшего свою вину в получении взятки. Каким образом будет строиться защита после допроса Сечина, пока не уточняется.

Как ранее сообщало «Федеральное агентство новостей», сегодня Сечин впервые пришел в суд дать показания по делу Улюкаева. До этого глава «Роснефти» четыре раза отказывался прийти на допрос, ссылаясь на командировки и плотный рабочий график. Сюрпризов от появления Сечина в зале суда ждать не стоит, считает адвокат Александр Карабанов. «Я думаю, что все заявления, которые будут сделаны обеими сторонами, будут в рамках уже сделанных показаний во время первого процесса, когда дело слушалось по существу», — передавала слова юриста «Национальная служба новостей»

Ксения Томашова
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