Челябинскому губернатору нашли новый мессенджер на случай блокировки Telegram

Официальный канал челябинского губернатора Бориса Дубровского в Telegram «Молнии Дубровского» объявил о создании своего «клона» в WhatsApp. Это запасной вариант на случай блокировки мессенджера Павла Дурова, сообщил корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.
«Собрали в Telegram неплохую аудиторию [564 подписчика], не хочется ее терять. Это не переход, это страховочный вариант, если „Телеграм“ все-таки заблокируют. Также изучаю возможность открытия публичного аккаунта в Viber», — добавил Дмитрий Федечкин.
Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram в связи с отказом его основателя и собственника Павла Дурова передать ключи для дешифровки сообщений пользователей в ФСБ. Представители мессенджера заявили, что требования надзорного ведомства невозможно выполнить по техническим причинам, кроме того, это требование предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционно и незаконно.
В Роскомнадзоре уточнили, что требуют немедленной блокировки Telegram в случае удовлетворения иска (обычно дается время на обжалование решения в вышестоящих инстанциях). Рассмотрение дела назначено на пятницу, 13 апреля.