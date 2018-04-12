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12 апреля 2018
18:17  12 апреля 2018 0

Адвокаты: Сечин подтвердил в суде, что Улюкаев не мог влиять на приватизацию «Башнефти»

Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , сечин игорь, роснефть
Глава «Роснефти» впервые явился в суд для дачи показаний по делу экс-министраФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил в Мосгорсуде на апелляционном заседании суда по делу экс-министра Алексея Улюкаева. Слушания проходили за закрытыми дверями, но адвокаты рассказали журналистам их содержание.

«В ходе допроса Сечин подтвердил, что Улюкаев не мог повлиять на процедуру покупки „Башнефти“ „Роснефтью“», — цитирует ТАСС адвоката Тимофея Гриднева, защищающего Улюкаева. Ранее он также заявил, что показания главы «Роснефти» требуют изменения всей линии защиты, над чем он сейчас работает. Тем временем сам Сечин уверен в виновности экс-министра. Как он заявил журналистам после заседания, дело Улюкаева важно для всей борьбы с коррупцией в России, сообщает «Национальная служба новостей».

Стоит отметить, что ранее глава «Роснефти» отказывался лично прийти в суд, хотя и являлся основным свидетелем. По его словам, не было времени, но он очень хотел лично обо всем рассказать. «Для меня это был принципиальный вопрос, потому что я хотел, чтобы мои показания были учтены судом. Я являюсь основным свидетелем, и для меня это было делом чести», — цитирует Сечина «Федеральное агентство новостей».

Алексей Улюкаев 15 декабря 2017 года был признан судом виновным в вымогательстве взятки. Его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 миллионов рублей. В настоящее время, до окончания рассмотрения его апелляционной жалобы, он содержится в СИЗО «Матросская тишина».

Игорь Чукреев
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