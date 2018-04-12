Адвокаты: Сечин подтвердил в суде, что Улюкаев не мог влиять на приватизацию «Башнефти»

18:17 12 апреля 2018 0

Глава «Роснефти» впервые явился в суд для дачи показаний по делу экс-министра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил в Мосгорсуде на апелляционном заседании суда по делу экс-министра Алексея Улюкаева. Слушания проходили за закрытыми дверями, но адвокаты рассказали журналистам их содержание.

«В ходе допроса Сечин подтвердил, что Улюкаев не мог повлиять на процедуру покупки „Башнефти“ „Роснефтью“», — цитирует ТАСС адвоката Тимофея Гриднева, защищающего Улюкаева. Ранее он также заявил, что показания главы «Роснефти» требуют изменения всей линии защиты, над чем он сейчас работает. Тем временем сам Сечин уверен в виновности экс-министра. Как он заявил журналистам после заседания, дело Улюкаева важно для всей борьбы с коррупцией в России, сообщает «Национальная служба новостей».

Стоит отметить, что ранее глава «Роснефти» отказывался лично прийти в суд, хотя и являлся основным свидетелем. По его словам, не было времени, но он очень хотел лично обо всем рассказать. «Для меня это был принципиальный вопрос, потому что я хотел, чтобы мои показания были учтены судом. Я являюсь основным свидетелем, и для меня это было делом чести», — цитирует Сечина «Федеральное агентство новостей».

Алексей Улюкаев 15 декабря 2017 года был признан судом виновным в вымогательстве взятки. Его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 миллионов рублей. В настоящее время, до окончания рассмотрения его апелляционной жалобы, он содержится в СИЗО «Матросская тишина».