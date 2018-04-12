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12 апреля 2018
19:22  12 апреля 2018 0

Дуров запретил адвокатам приходить на суд по блокировке Telegram

Суд рассмотрит иск Роскомнадзора 13 апреляФото: flickr.com

Основатель Telegram Павел Дуров запретил своим юристам участвовать в судебном процессе о блокировке мессенджера. Об этом рассказал адвокат Павел Чиков, представляющий интересы компании.

«Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram, дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием», — написал Чиков, чьи слова приводит портал RT. Таганский суд Москвы начнет рассматривать иск Роскомнадзора по делу о блокировке мессенджера 13 апреля. При этом представителей Telegram не было и на досудебной подготовке по иску в минувший четверг, отмечает «Национальная служба новостей». В качестве третьего лица к процессу привлечена ФСБ. Роскомнадзор просит суд немедленно блокировать Telegram, отмечает агентство Nation News.

Роскомнадзор направил иск против мессенджера после того, как его руководство отказалось предоставить ключи дешифрования сообщений ФСБ. Адвокаты Telegram заявили о невозможности этого из-за технических причин, пишет «Федеральное агентство новостей».

Дарья Корчак
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