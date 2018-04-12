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13 апреля 2018
12 апреля 2018
11 апреля 2018
23:20  12 апреля 2018 0

Свердловчане ждут отставки знаменитого депутата-клоуна. Его сменит директор «Королевского цирка»

Пресс-конференция по письму в ЕР против Марчевского. Екатеринбург, марчевский анатолий
70-летний юбилей добавил Анатолию Марчевскому новые проблемыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководство Росгосцирка рассматривает вопрос о возможности увольнения директора филиала организации — Екатеринбургского государственного цирка, профессионального клоуна Анатолия Марчевского.

Представитель свердловских структур власти сообщил «URA.RU», что формальным поводом для принятия такого решения может стать достижение Марчевским 70-летнего возраста — директор цирка отпраздновал юбилей 9 апреля.

Как будет оформлено соответствующее решение, пока не известно. По словам опрошенных юристов, расторгнуть контракт напрямую с ним будет проблематично — документ является бессрочным. Под возрастные ограничения, действующие в отношении госслужащих и сотрудников госпредприятий, Марчевский не попадает, так как Росцирк является самостоятельным казенным учреждением. Поэтому, для решения этой задачи могут быть использованы юридические хитрости. Среди них — переименование занимаемой Марчевским должности, изменение правовой формы Екатеринбургского цирка и некоторые другие способы.

В цирковом коллективе также активно обсуждается возможность смены директора. Одним из наиболее вероятных кандидатов называется руководитель «Королевского цирка» Гия Эрадзе. По неофициальным данным, он может быть трудоустроен в Екатеринбурге предстоящей осенью. В этом случае Анатолию Марчевскому, скорее всего, будет предложено место художественного руководителя цирка.

Как ранее сообщало «URA.RU», конфликт руководителей Росцирка с Анатолием Марчевским продолжается уже несколько лет. В частности, москвичи инициировали проверки финансовой деятельности Екатеринбургского цирка. Ревизоры обнаружили, что проводимые в нем новогодние представления не согласовывались с головной структурой. В документах значилось, что аффилированному с Марчевским предприятию перечислялись непредусмотренные средства от продажи билетов, а сам Екатеринбургский цирк получил необоснованные субсидии из регионального бюджета на сумму 20 миллионов рублей.

Трижды представители Росцирка накладывали на Марчевского дисциплинарное взыскание. Решения о первых двух наказаниях директор екатеринбургского цирка отменил в суде. Его иск об отмене последнего взыскания, согласно данным сайта Ленинского районного суда Екатеринбурга, был удовлетворил 23 марта лишь частично. Три вступивших в силу дисциплинарных взыскания приведут к автоматическому увольнению Анатолия Марчевского.

Сам Марчевский в разговоре с корреспондентом «URA.RU» выразил уверенность, что 23 марта Ленинский районный суд полностью удовлетворил его требования. Узнав, что это не так директор цирка уточнил: «Это вопрос не ко мне». Разговоры о его возможном увольнении по любым другим причинам директор Екатеринбургского цирка назвал необоснованными слухами.

Аналогичной позиции придерживаются в Росцирке, в пресс-службе которого заявили, что не видят смысла в комментировании слухов.

Константин Джултаев
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