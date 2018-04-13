Ученые выяснили, кто живет дольше — «совы» или «жаворонки»

04:04 13 апреля 2018 0

«Совам» очень трудно отдохнуть ночью — на это время приходится пик их активности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американские и британские исследователи опубликовали результаты исследования, определяющего продолжительность жизни человека в зависимости от его хронотипа. Изучив результаты наблюдений за здоровьем почти полумиллиона человек, ученые пришли к выводу: «жаворонки» живут дольше, чем «совы».

«Анализ включал 433 268 взрослых в возрасте 38-73 лет во время зачисления и среднегодового наблюдения за 6,5 годами, — говорится в публикации на страницах издания „Международная хронобиология“. — Результаты были скорректированы с поправками на возраст, пол, этническую принадлежность, курение, индекс массы тела, продолжительность сна, социально-экономический статус и сопутствующие заболевания».

Как следует из опубликованных данных, наивысшая активность в вечернее и ночное время, присущая «совам», связана с более высокой распространенностью всех сопутствующих заболеваний. В частности, именно у «сов» чаще встречаются психологические заболевания, диабет, а также болезни желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы, сообщает Nation News.

Авторы, Кристен Натсон из Северо-западного университета в Чикаго и Малкольм фон Шнатц из Университета Суррея, считают, что высокая заболеваемость и смертность «сов» по сравнению с «жаворонками» кроется в том, что им приходится приспосабливаться и работать в утренние и дневные часы, а это вызывает дополнительные нагрузки на организм. Фактически это приводит к тому, что «совы», малопродуктивные утром и днем, вынуждены пересиливать себя, а вечером и ночью, когда организму нужен отдых, напротив — не могут заснуть.

Результаты исследования говорят о том, что людям необходим гибкий режим рабочего времени в зависимости от их хронотипа: «жаворонки», чья активность приходится на традиционные рабочие утренне-дневные часы, нуждаются в этом меньше, чем совы, для которых предпочтительнее начинать трудиться во второй половине дня и даже ближе к вечеру.