Малоимущим россиянам станет проще получить субсидии

05:29 13 апреля 2018 0

Субсидия положена тем, у кого нет задолженности по «коммуналке» Фото: Александр Кадников © URA.RU

Малоимущим гражданам России планируют упростить процесс получения субсидии, которая полагается от государства на оплату услуг жилищного и коммунального хозяйства (ЖКХ).

Чтобы подтвердить отсутствие долгов за коммунальные услуги (только при этом условии начисляется материнская помощь), россиянам не надо будет самостоятельно запрашивать справки в управляющих компаниях или ТСЖ — сведения об этом, как и другие необходимые документы вместо заявителей будут запрашивать чиновники, пишут «Известия».

Ожидается, что Государственная дума рассмотрит соответствующие изменения в Жилищный кодекс во втором чтении уже до конца весенней сессии.

«Сейчас прослеживается тенденция по упрощению процедуры получения муниципальных и государственных услуг. В рамках этого процесса появляются нововведения, касающиеся взаимодействия между муниципальными и государственными органами с целью получения необходимых документов без участия граждан» — подчеркнул исполнительный директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов.

Отметим, в настоящее время субсидию на оплату «коммуналки» получают малоимущие россияне, чьи расходы на ЖКХ превышают 22 процента от совокупного дохода семьи.