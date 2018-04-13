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13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Москвы
05:29  13 апреля 2018 0

Малоимущим россиянам станет проще получить субсидии

Учителям Курганской области отменяют льготы на услуги ЖКХ, коммуналка, жкх, квитанция оплаты жкх, наталья дудина, счет за телефон
Субсидия положена тем, у кого нет задолженности по «коммуналке»Фото: Александр Кадников © URA.RU

Малоимущим гражданам России планируют упростить процесс получения субсидии, которая полагается от государства на оплату услуг жилищного и коммунального хозяйства (ЖКХ).

Чтобы подтвердить отсутствие долгов за коммунальные услуги (только при этом условии начисляется материнская помощь), россиянам не надо будет самостоятельно запрашивать справки в управляющих компаниях или ТСЖ — сведения об этом, как и другие необходимые документы вместо заявителей будут запрашивать чиновники, пишут «Известия».

Ожидается, что Государственная дума рассмотрит соответствующие изменения в Жилищный кодекс во втором чтении уже до конца весенней сессии.

«Сейчас прослеживается тенденция по упрощению процедуры получения муниципальных и государственных услуг. В рамках этого процесса появляются нововведения, касающиеся взаимодействия между муниципальными и государственными органами с целью получения необходимых документов без участия граждан» — подчеркнул исполнительный директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов.

Отметим, в настоящее время субсидию на оплату «коммуналки» получают малоимущие россияне, чьи расходы на ЖКХ превышают 22 процента от совокупного дохода семьи.

Александр Черноскутов
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