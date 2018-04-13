06:15 13 апреля 2018 0

По мнению химика, образцы не могли быть настолько чистыми Фото: Vil Mirzayanov, Facebook

Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей отравляющего вещества «Новичок», завил о невозможности версии, озвученной экспертами. По мнению ученого, в британском климате данный яд использовать было бессмысленно.

Комментируя заявления экспертов ОЗХО о том, что образцы исследованного вещества были очень высокой частоты, Мирзаянов подчеркнул: такое возможно лишь в одном случае — если это специально подготовленные частицы вещества, к тому же произведенные непосредственно в Великобритании. Скорее всего, считает химик, специалисты «получили на анализ хороший очищенный продукт» или же его вообще «синтезировали они специально для этого случая просто в лаборатории».

Кроме того, те, кто травил Скрипалей, не учли одну особенность вещества — его крайнюю гидроуязвимость (мгновенную реакцию с влажной средой). «Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности, — рассказал химик в интервью „Коммерсанту“. — Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе».

Именно это обстоятельство и стало причиной того, что оба пострадавших идут на поправку — концентрация ядовитого вещества на дверной ручке за время отсутствия хозяев дома успела упасть. Если бы Скрипали задержались или вовсе не приехали ночевать, то последствия отравления были бы еще менее значительными.

Напомним, в отравлении Скрипалей Великобритания обвиняет Россию. В настоящее время Юлия Скрипаль выписана из госпиталя, однако британские спецслужбы спрятали ее в неизвестном месте. В опубликованных сообщениях от лица россиянки говорится, что она не желает встреч с дипломатами, журналистами и родственниками.