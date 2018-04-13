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13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Москвы
07:23  13 апреля 2018 3

Названы цели ударов США в Сирии

Штаты могут нанести ракетный удар по объектам СирииФото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Американские военные силы наметили восемь объектов в качестве потенциальной цели для атаки на Сирию. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По их информации, целями атак США могут стать два аэродрома, исследовательский центр и фабрика, которая якобы связана с изготовлением химического оружия, передает «Федеральное агентство новостей». Где именно расположены эти объекты, не раскрывается.

Также сообщается, что сухопутные войска Сирии передислоцируются в районы нахождения ВКС России. Командование правительственных войск арабской республики полагается на то, что Штаты не решатся ударить по местам пребывания российской авиации, пишет агентство Nation News.

Американская сторона собирается атаковать Сирию в ответ на якобы применение сирийскими правительственными войсками химического оружия против мирного населения, сообщала «Русская планета». Дамаск соответствующие обвинения отрицает и считает провокацией. Российские власти заявили о готовности сбивать все ракеты, направленные в сторону арабской республики. Американский президент Дональд Трамп начал противоречить себе и своим заявлениям, предложив Москве перемирие, дружбу и сотрудничество. В Сети бурно отреагировали на его слова и обвинили в психическом расстройстве, напоминает «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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