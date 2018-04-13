Поликлиники в России избавят от очередей

08:14 13 апреля 2018 1

В Минздраве подвели итоги проекта «Бережливая поликлиника» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Пилотный проект Минздрава России «Бережливая поликлиника» в 2017 году показал, что время ожидания врача можно сократить в восемь раз. В 40 регионах, где инициатива была введена, пациенты ждали специалиста 12 минут, а не 96, как было раньше в 2016 году.

Оптимизация в рамках проекта коснулась регистрации и записи на прием. В больницах появились онлайн-запись и электронная очередь. Это позволило разгрузить живые очереди у регистратуры: время, проведенное там, сократилось до девяти минут, вместо 36. В кабинетах врачей появились компьютеры, теперь медработникам не надо тратить время на поиск карт пациента. Время работы непосредственно с пациентом выросло вдвое — с трех до шести минут. В поликлиниках также разделили потоки посетителей. Больные и здоровые обращаются к разным специалистам. Кроме того, в зданиях учреждений появились указатели с направлениями к нужным кабинетам, пишут «Известия».

В Минздраве на 2018 год запланировали распространить опыт пилотных поликлиник на все регионы России. Ранее по данным ведомства, Ингушетия, Дагестан, Чеченская республика, Ямал и Югра стали регионами с самыми низкими показателями смертности, напоминает «Федеральное агентство новостей». Самые высокие показатели смертности оказались в Псковской, Новгородской и Тверской областях.