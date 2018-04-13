Следственный комитет проводит проверку по факту нападения на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина. Об этом «URA.RU» сообщили в Следственном управлении СКР по Свердловской области.
«Следствием СКР совместно с полицейскими выясняются все обстоятельства происшествия, — рассказал агентству старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. — В том числе проверяется возможная версия о том, что нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста (в настоящий момент объективных данных об этом пока не имеется)».
В Следственном комитете поясняют, что уголовного дела пока нет — решение о его возбуждении будет приниматься по результатам проверки.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что на главного редактора «Областной газеты» Полянина накануне было совершено нападение — неизвестные подкараулили его возле подъезда дома и избили прутьями арматуры.
С черепно-мозговой травмой Полянина госпитализировали в ГКБ №23, по данным агентства, он находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Сам Полянин, прокомментировав нападение своему изданию, отметил, что оно совершено по схеме, описанной в публикации «ОГ», посвященной коммунальным войнам в Екатеринбурге.