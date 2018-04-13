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13 апреля 2018
12:06  13 апреля 2018 4

Улюкаева могут отправить в тюрьму на Урал

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Улюкаеву подберут зону подальше от МосквыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Отбывать наказание за взяточничество бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, вероятнее всего, будет не в Москве, а в одной из отдаленных колоний строгого режима. Среди вероятных регионов называется Свердловская область.

Куратор Института проблем современного общества Ольга Киюцина, которая занимается исследованием ФСИН, считает, что Улюкаева отправят в любой регион России, где в колонии строгого режима для него найдется свободное место. «Например, в Читинской, Иркутской, Новосибирской, Свердловской, Амурской областях, что находятся в трех-шести тысячах километров от Москвы», — цитирует Киюцину Life.ru.

Ранее отбывание наказания в том регионе, где осужденный проживал, было обязательным. Сейчас из-за нехватки мест в колониях эту меру сделали только приоритетной. «В колониях строгого режима, которые есть на территории ближайших к Москве Тульской, Калужской, Брянской и Орловской областей или Республики Бурятия, для Алексея Улюкаева мест не найдут, — подтвердил источник издания во ФСИН. — Чем дальше от Москвы, тем для всех спокойнее». Собеседник издания подчеркнул, что выбрать отдаленную от столицу колонию могут и с тем, чтобы журналисты меньше следили за бывшим министром.

Напомним, экс-главу МЭР Алексея Улюкаева осудили на восемь лет за взятку, обязали выплатить штраф 130 млн рублей и запретили занимать госдолжности в течение восьми лет после выхода на свободу. После обжалования защитой приговора суд отменил последний пункт. На судебных заседаниях осужденный заявлял о своей невиновности, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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